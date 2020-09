Današnje volitve v sedmih od dvajsetih italijanskih dežel ne bodo odločilne, bodo pa pomemben prvovolilni preizkus za leto dni staro vlado populističnega Gibanja petih zvezd in levosredinske Demokratske stranke. Hkrati bo po vsej Italiji potekal referendum o ustavni spremembi, s katero bi zmanjšali število poslancev in senatorjev za tretjino. Nič torej niso zalegla opozorila epidemiologov, da so volitve in referendum v času rasti števila novih okužb napaka.

Na preizkušnji vodja demokratov Zingaretti…

V štirih deželah, kjer bodo volitve, so zdaj na čelu demokrati, v dveh desnica, sedma, Dolina Aoste, ima nekoliko drugačen strankarski sistem. Pričakovati je, da bo desnica obdržala nadzor v Liguriji in Benečiji. Zato bo glavnina pozornosti usmerjena v tri regije, ki bi jih demokratom lahko prevzela. To so Marke (območje Ancone), Apulija (peta škornja) in zlasti bogata Toskana, ki je utrdba levice od druge svetovne vojne, tako da bi poraz demokratov prinesel velik pritisk za zamenjavo vodje stranke Nicole Zingarettija. Ankete so kazale veliko izenačenost in tudi zato je v finalu kampanje svojo pozornost v Toskano usmeril vodja desne Lige Matteo Salvini, upajoč na zmago svoje kandidatke za deželno predsednico Susane Ceccardi (33 let).

Poraz demokratov je bolj verjeten v Markah in Apuliji, če pa bi se zgodil tudi v Toskani, bi predstavljal nezaupnico vladi nestrankarskega premierja Giuseppeja Conteja. A demokrati tudi ob morebitni zamenjavi šefa stranke zato ne bi izstopili iz vlade, saj imajo čas vse do maja 2023, ko naj bi bile redne parlamentarne volitve, da tudi z denarjem od EU pridobijo volilce. Podobno velja za Gibanje petih zvezd, ki je zahtevalo sedanji referendum o zmanjšanju števila poslancev v spodnjem domu parlamenta s 630 na 400 in senatorjev s 315 na 200. Kaže, da bo referendum uspel, je pa vse več Italijanov proti samo zato, ker nasprotujejo Petim zvezdam. Če bi referendum padel, pa bi bil za stranko to hud udarec.