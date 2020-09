"Zares smo zadovoljni in veseli," je v odzivu na izide v ponedeljek dejal vodja Pd Nicola Zingaretti. Kot je dodal, bi lahko njegova stranka zmagala v skoraj vseh italijanskih deželah, če bi vladajoče stranke nastopile skupaj. Desnosredinske stranke Liga, Bratje Italije in naprej Italija so na deželnih volitvah nastopile skupaj, levosredinska Demokratska stranka in populistično Gibanje pet zvezd pa večinoma ločeno.

V Toskani je zmagal predsedniški kandidat Pd Eugenio Giani, ki ga podpira tudi več državljanskih list, pred kandidatko desničarske Lige Susanno Ceccardi. Zbral je 48 odstotkov glasov. "Zdaj vladaj v dobro Toskancev," je v sporočilu sms tekmecu zapisala Ceccardijeva, poroča Ansa. Vodji Lige Matteu Salviniju tako ni uspelo osvojiti Toskane, ki ostaja trdnjava levice. Bodo pa desnega predsednika poslej imele Marke, ki so tudi veljale za trdnjavo levice. Tam je s skoraj 50 odstotki zmagal Francesco Acquaroli iz vrst skrajno desnih Bratov Italije.

V Benečiji (Venetu) si je drugi mandat prepričljivo zagotovil sedanji predsednik iz vrst Lige Luca Zaia. 52-letnika, ki se je v času pandemije covida-19 izkazal z dobrim vodenjem dežele, je podprlo skoraj 77 odstotkov volivcev. Njegov glavni tekmec, nekdanji župan Padove, socialdemokrat Arturo Lorenzoni, je zbral nekaj manj kot 16 odstotkov glasov. Zaia je z zmago okrepil tudi svoj položaj v Ligi in bi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa lahko v prihodnje postal tekmec Salvinija za vodenje stranke. Tudi v Liguriji bo še naprej na oblasti sedanji predsednik Giovanni Toti, ki prihaja iz desnosredinskega zavezništva. Zbral je 56 odstotkov glasov, kandidat Demokratske stranke in Gibanja pet zvezd Ferruccio Sansa pa skoraj 39 odstotkov.

Nov mandat na čelu dežele sta si zagotovila tudi socialdemokrata Vicenzo De Luca v južnoitalijanski Kampaniji s skoraj 65 odstotki glasov ter Michele Emiliano v Apuliji, ki ga je podprlo skoraj 47 odstotkov volivcev. V Dolini Aosta, kjer predsednik ni izvoljen neposredno, ampak po umestitvi deželnega sveta, je največ glasov zbrala Liga.

Na regionalne volitve je bilo pozvano 18 milijonov Italijanov, volilna udeležba je bila 66-odstotna. Nekoliko nižja, 53,8-odstotna pa je bila udeležba na sočasnem referendumu o zmanjšanju števila parlamentarcev, na katerega je bilo pozvanih 46,5 milijona državljanov. Zmanjšanje števila članov poslanske zbornice s 630 na 400 in števila senatorjev s 315 na 200 je podprlo 69 odstotkov volivcev. Izid referenduma je veljaven in zavezujoč ne glede na udeležbo.