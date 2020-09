Kazenski senat španskega vrhovnega sodišča v Madridu je v četrtek začel postopek presojanja odločitve katalonskega višjega sodišča, ki katalonskemu predsedniku Quimu Torri prepoveduje opravljanje javnih funkcij za leto in pol zaradi nepokorščine. Katalonsko sodišče mu je prepoved izreklo decembra lani, ker med aprilsko volilno kampanjo ni spoštoval odredbe centralne volilne komisije, naj iz vladne palače v Barceloni odstrani transparente v podporo političnim zapornikom in osamosvojitvenemu procesu. Sodišče je takrat Torri odvzelo tudi poslanski mandat, o čemer vrhovno sodišče noče razsojati.

Pritožbo zdaj preučuje pet vrhovnih sodnikov. Trije med njimi so bili člani kazenskega senata, ki je lani obsodil na večletno zaporno kazen devet katalonskih politikov zaradi razglasitve samostojnosti Katalonije oktobra 2017. Gonzalo Bays, član obrambe Torre, je v zagovoru pred sodnim senatom poudaril, da katalonski predsednik priznava neupoštevanje odredbe volilne komisije, ker je po njegovem prepričanju izobešanje plakatov pomenilo politično dejanje oziroma protest proti obsodbi katalonskih voditeljev. »Vse izhaja iz treh besed, napisanih na plakatu: 'Svoboda političnim zapornikom'…, ki so bile namenjene sodnikom iz tega sodnega senata,« je dejal, volilna komisija pa je po njegovem posegla v svobodo izražanja.

Po mnenju odvetnika omenjena komisija ni pristojni organ, ki bi lahko ukazoval predsedniku neke avtonomne pokrajine. Poleg tega nista niti komisija niti katalonsko sodišče upoštevala poslanske imunitete katalonskega predsednika, zato je bilo njuno ravnanje enostransko in nezakonito, kar »postavlja pod vprašaj pravico do političnega udejstvovanja«, je trdil zagovornik Torre in vrhovno sodišče pozval k razveljavitvi sodbe. Vrhovna sodna tožilka Pilar Fernandez pa je temu ugovarjala rekoč, da je volilna komisija delovala v okviru volilnega postopka v duhu zagotavljanja nevtralnosti administrativnih institucij v volilnem procesu.