Mešani odzivi na razsodbo

Politični odzivi na sodbo španskega vrhovnega sodišča so različni. Španske desne in skrajno desne stranke jo hvalijo, vlada socialističnega premierja Pedra Sancheza, ki je pred dnevi sporočila, da je začela postopek za pomilostitev zaprtih katalonskih politikov, pa se je omejila na izjavo, da spoštuje sodno odločitev. Levičarske in nacionalistične stranke so sodbo označile za pretirano in za svojevrstno maščevanje ter napad na demokracijo. Tudi predsednik baskovske vlade Inigo Urkullu meni, da je kazen nesorazmerna.