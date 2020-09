Na ljubljanski mestni občini so izbrali ponudnika, ki bo na območju Golovca postavil novo urbano opremo. Delo bo opravilo podjetje Modro. Ljubljansko podjetje je, kot piše na njihovi spletni strani, specializirano za talne obloge, pode in otroška igrala. Občina je podjetje izbrala med dvema ponudnikoma, ki sta se poleti prijavila na razpis, izbranemu podjetju pa bo za uresničitev projekta plačala nekaj več kot 71.000 evrov.

Dela do decembra

Urbano opremo namerava občina urediti v sklopu projekta URBforDAN, katerega rdeča nit je skrb za urbani gozd. Namen investicije v novo urbano opremo je predvsem informiranje obiskovalcev s pomočjo večjih informacijskih tabel, zato so na seznamu opreme, ki je predvidena, informacijske table ter totemi s kažipoti ter klopi, mize in stojala za kolesa.

Opremljanje Golovca bo potekalo v dveh fazah, piše v razpisni dokumentaciji. Do začetka novembra bo moral izbrani ponudnik postaviti prototip informacijske table in prototip informacijskega stebra oziroma totema z ustreznimi informacijami ter dobaviti in namestiti vso predvideno urbano opremo. V sklopu druge faze bodo morali delavci namestiti še vse preostale informacijske table in toteme. Čas za izvedbo vseh del bodo imeli do 15. decembra. Po koncu del bo na Golovcu približno 50 novih lesenih klopi, 16 novih lesenih miz in štiri stojala za kolesa.