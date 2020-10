Potem ko so na ljubljanski mestni občini nedavno za postavitev nove urbane opreme na območju Golovca, vključno z novimi informacijskimi tablami in totemi, izbrali podjetje Modro, so zdaj objavili še rezultate natečaja Ohranjamo zelena pljuča mesta. Tudi ta poteka v sklopu evropskega projekta URBforDAN, na občini pa so se nadejali, da bodo tako prišli do idej, ki spodbujajo ohranjanje mestnih gozdov in sočasno ustvarjajo sožitje med posameznimi skupinami uporabnikov mestnega gozda. »Iskali smo ideje, ki so prijazne naravi in okolju ter izvedljive z uporabo lokalnih virov,« so pojasnili na občini.

Osem idej, štirje zmagovalci Na natečaj so avtorji prijavili osem projektov, na občini pa so bili z naborom kar zadovoljni. Med prispelimi prijavami je tričlanska komisija izbrala štiri zmagovalce, pri izboru pa so bili predstavniki komisije poleg inovativnosti pozorni predvsem, ali je ideja izvedljiva na območju mestnega gozda na Golovcu, ali je pri izvedbi mogoče uporabiti lokalne in reciklirane materiale in ali je primerna za različne uporabnike mestnega gozda. Vse pogoje natečaja je denimo izpolnil Jurij Strmšnik, ki je pod mentorstvom Milene Jaćimović Strmšnik zasnoval gozdno igrišče. Po idejni zasnovi bi tako na območju Golovca postavili preprosta igrala, ki bi jih umestili med drevesa. »Mestni gozd je prostor, kjer lahko mestni otroci vsaj deloma izkusijo igro, ki je za njihove vrstnike iz ruralnih naselij nekaj vsakdanjega – tek po gozdu, plezanje po drevesih, lovljenje med drevesi, grajenje zaklonov iz vej, lovljenje ravnotežja, nabiranje plodov, skratka vse tisto, česar v mestnih parkih ne morejo početi,« je zapisal avtor ideje. Ob gozdnem igrišču bi na območju Golovca v prihodnje lahko uredili tudi tematsko pot V gozd po zdravje. Krožna pot je ideja Urše Vilhar, njen mentor pa je Kalevi Korpela. Osrednji namen ideje je spodbuditi obiskovalce Golovca, da se podajo na krožno tematsko pot in na izbranih točkah izvajajo posebej prirejene vaje za izboljšanje počutja.

Gozdno doživetje in bližnjica po brvi Med zmagovalnimi idejami je tudi Gozdno doživetje avtorja Uroša Grilca in mentorice Nine Peše Grilc. Kot so zapisali na občini, ideja ponuja »za vsakogar nekaj«. Gozdno doživetje namreč predvideva ureditev pohodne poti s prvinami pravljično-doživljajske poti za družine z otroki ter ureditev prostora za izvedbo aktivnosti gozdne pedagogike, vanj pa bi bili vključeni tudi tematski spretnostni elementi in igrala ter »gozdna kopel« za odrasle in starejše sprehajalce. Med zmagovalnimi idejami je tudi projekt Brv Golovec avtorice Petre Mlakar, ki je nastala pod mentorstvom Tine Rupar Kobe in Blaža Ruparja. Priljubljena Pot spominov in tovarištva se na območju Golovca med Črnim hribom in Spodnjo Hrušico najprej strmo spusti in nato dvigne po serpentini, ki jo prečka gozdna vlaka. Ta vlaka je tudi priljubljena pot gorskih kolesarjev, ki pa ovirajo pohodnike, zato je avtorica rešitev poiskala v brvi, s katero bi premostili globoko grapo in omogočili sprehajalcem bolj udobno in varno bližnjico.