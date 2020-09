Goran Vojnović: Kako sem postal lenuh

Pred dnevi sem izvedel, da se Slovenci po novem ne delimo več na partizane in domobrance. Nismo več komunajzarji in krščanarji, pa tudi ne socialisti in neoliberalci. Še janšisti in antijanšisti nismo več, temveč smo zdaj na eni strani levičarski kulturniški lenuhi, na drugi pa je pridno delavno ljudstvo. Tisto pridno delavno ljudstvo, ki ima v nasprotju z nami lenuhi resne šihte, ki ima svoje firme in obrti, svoje delovnike od devetih do petih; tisto pridno delavno ljudstvo, ki v petek popoldan nima časa za kolesarjenje, saj takrat pridno dela.