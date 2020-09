Slovenski podjetnici Poloni Pačnik, ki je s svojim talentom osvojila tudi tuje trge, se je še pred karanteno porodila ideja, kako svoje skodelice dvigniti na še višjo raven, oživiti junake in hkrati ustvariti zgodbo na policah v trgovinah. Oblikovala je novo embalažo, ki jo je predstavila v trgovini Ika, s katero Pačnikova sodeluje že od začetka svojega delovanja.

Največji izziv pri oblikovanju škatel so za oblikovalko predstavljale barve. Kot je s kančkom hudomušnosti priznala sogovornica, si je na novih škatlah zobe najbolj polomila pri barvah. »Bilo je težko določiti osem barv, ki se ujemajo, so v trendu in se mi ne bodo zdele dolgočasne že po dveh mesecih,« je Pačnikova razlagala o križih in težavah pri uresničevanju ideje. »Vse je bilo fino, dokler nismo dali škatel v poskusni tisk in so bile barve daleč od tega, kar smo si predstavljali. Našli smo izjemnega tiskarja, ki je naredil, kot smo želeli, pa smo ugotovili, da so barve drugačne tudi na fotografijah. Skratka, povedati želim, da so škatle v resnici še veliko lepše kot na fotografijah,« je povedala.

»Ideja, da oblikujem drugačno embalažo za svoje skodelice, se mi je porodila kar v sami trgovini. Pred sedmimi leti smo bili prvi, ki smo s kartonastimi rjavimi škatlami za skodelice prišli na trg. Kmalu so bili praktično vsi slovenski izdelki v takih škatlah,« je brez dlake na jeziku povedala sogovornica in odkrito priznala, da je potem sprejela nov izziv. »Kako narediti embalažo, ki bo tako dobra, da bo sledila zgodbi izdelka, hkrati pa oblikovana kot razstavni prostor s sporočilom, da to niso le skodelice, ampak junaki.«

Junaki v novih »gvantih«

Od ideje do postavitve škatel na prodajne police je Polona Pačnik, ki ustvarja pod imenom PolonaPolona, potrebovala pol leta. »Za tako majhno podjetje, kot je naše, je to zagotovo uspešna zgodba. Težko je dobiti potrebna sredstva za zagon, vmes pa nas je ustavila še korona, trgovine so ustavila naročila. Kot da so se vsi nehali zanimati za nas,« je povedala sogovornica in priznala, da ji je v najbolj negotovem obdobju, sredi koronakrize, prisluhnila Iva Renčelj, ki z mamo Iko Rančelj vodi trgovino Ika v starem mestnem jedru prestolnice. »Iva je prisluhnila moji ideji, konceptu embalaže za skodelice, in mi zagotovila, da lahko uporabim njeno izložbo za promocijo novega izdelka, za katerega lahko rečem, da gre za oblikovalski presežek.«

Čeprav je Polona Pačnik do zdaj ustvarila več kot petdeset likov, je le deset od njih dobilo nove »gvante«, kot se je izrazila. »Za teh deset likov ne morem reči, da so naši najljubši, ampak nam je enostavno zmanjkalo škatel. Bomo pa v kratkem skušali preobleči vse naše junake.« Pačnikova je na svojih skodelicah že pred leti začela upodabljati zanimive like slavnih, zgodovinskih in sodobnih osebnosti, ki krajšajo čas ob pitju kave, zraven pa postrežejo še, kot ilustratorka pravi, s humornim citatom. Če omenimo le Ivana Cankarja, Franceta Prešerna, Frido Kahlo, Nikolo Teslo pa Almo Karlin, večno modno ikon Coco Chanel in Bun Princess. Ali tudi po oceni Pačnikove vedno elegantno in karizmatično Jovanko Broz, kot se te s fotografij in pripovedovanj svoje babice spominja ustvarjalka. Z novimi škatlami pa med drugim izložbo trgovinice krasijo tudi Freddie Mercury, David Bowie in Audrey Hepburn.