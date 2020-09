Kar 208 centimetrov visoki 27-letni košarkar, ki se je Cedeviti Olimpiji pridružil poleti, je v noči iz srede na četrtek že prestal operacijo na kliničnem oddelku za travmatologijo Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana. Za zdaj še ni znano, kdaj bo Olimpijin center znova lahko stopil na parket.

Mathiang, za katerim so nastopi v razvojni ligi NBA, v italijanski Cremoni in turškem Bahčešehirju, je v letošnjem pripravljalnem obdobju zaigral na eni pripravljalni tekmi in v Stožicah proti Nymburku dosegel štiri točke.

"Vsi skupaj smo si želeli, da pripravljalno obdobje mine brez resnejših poškodb, a na žalost sreča tokrat ni bila na naši strani. O poteku rehabilitacije Mangoka bomo javnost obveščali sproti, napravili pa bomo vse, da bo potekala temeljito, pod strokovnim nadzorom, absolutno pa pri njej ne bomo hiteli," je sporočil direktor ljubljanskega kluba Davor Užbinec.