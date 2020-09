Devetindvajsetletna Mariborčanka, sicer 50. igralka sveta, je proti osmi z lestvice WTA odlično začela in v prvem nizu vodila že s 5:0, na koncu pa komaj izvlekla zmago s 6:4.

V drugem nizu je najprej Hercogova izgubila svoj servis in zaostala z 0:2, nato pa v peti in sedmi igri sama naredila "break" in povedla s 5:3. V deseti igri je še dobro odigrala na svoj servis in spet zmagala s 6:4.

V osmini finala jo čaka 19. igralka sveta, Čehinja Marketa Vondrousova.