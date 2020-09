Živimo v času izrednih razmer, politik izključevanja, zlorabe oblasti in celo sistematične razgradnje posameznih družbenih sistemov – kako je mogoče v takšnih razmerah sploh še misliti (ali razumeti) pojem skupnosti? S tem vprašanjem so se pri snovanju programa nove gledališke sezone ukvarjali v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG). »Kako lahko v trenutnih okoliščinah gradimo skupnost – kljub različnim vrednostnim sistemom in ideološkim pogledom? Kako v javnem diskurzu, onesnaženem z žaljivkami in razvrednotenjem dejstev, razbrati glasove razuma oziroma strokovnosti?« razmišlja Tibor Mihelič Syed, direktor SMG. To so zgolj nekatere izmed tem, ki jih bodo poskušali v Mladinskem nasloviti v prihajajočih mesecih – s petimi premierami ter več spremnimi programskimi sklopi.

Na aktualni trenutek, ko se vzporedno z »vojno proti epidemiji« dogajajo izraziti premiki v družbenem tkivu, opozarja tudi umetniški vodja Goran Injac. »Družba se obrača k tradicionalnemu, lokalnemu, nacionalnemu, v nekakšno samoizolacijo. Vse te spremembe pa se menda dogajajo za naše dobro – postali smo nekakšna skupina enakih, za katero država skrbi, jo upravlja in v njenem imenu omejuje in prepoveduje. Ne obstajamo več kot skupnost ljudi z različnimi potrebami, temveč le kot skupnost istih. Zato smo program usmerili v premislek nas samih in vzorcev, ki nas združujejo.«

Samo na videz komično? Sezono, ki bo zaradi svoje nepredvidljivosti vznemirljiva, a je kljub vsemu vsaj na videz zasnovana na »precej komičen, čeprav zato nič manj politično angažiran način«, kot dodaja Mihelič Syed, bodo rdeči niti primerno začeli s predstavo Hlapci, kot jo po motivih kanonskega besedila Ivana Cankarja režira poljska ustvarjalka Maja Kleczewska. Premiera bi sicer morala biti že v prejšnji sezoni, a so jo zaradi koronavirusa prestavili na oktober, medtem ko ta mesec še igrajo ponovitve nekaterih uspešnih preteklih predstav, kot sta Gejm in Nasprotje stvari. Program Nova pošta, ki ga soustvarjajo z zavodom Maska, bo v svoji četrti sezoni med drugim ponudil novi cikel gledaliških esejev Tako rekoč, ki ga kurira Boštjan Narat, ter predstavo Slaba družba avtorja in izvajalca Vita Weisa. Stalnica ostajajo debatni večeri Dežela pridnih, nadaljeval se bo sklop Oblike uprizarjanja, ki so ga v pretekli sezoni zasnovali v sodelovanju z Moderno galerijo, novost pa je sklop Mlado Mladinsko, v katerem mlade od 14. do 19. leta starosti (izbrali jih bodo na avdiciji konec meseca) vabijo k celoletnemu gledališkemu procesu.