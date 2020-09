Ustavite Branka Grimsa!

Na hodniku osnovne šole na prvi šolski dan v času koronskih omejitev stoji deklica. Čisto sama. Z masko na obrazu in velikimi, rjavimi očmi zbegano zre okoli sebe. V rokah drži majhno zguljeno torbo, ki se ji vleče po tleh. V njej sta le zvezek in svinčnik. Drugega nima. Zvonec je naznanil začetek pouka, še zadnja od učiteljic hiti v svoj razred. Zagleda deklico in ji začne prigovarjati, da tukaj, na hodniku, pa zdaj res ne sme biti. Da je treba upoštevati pravila, da morajo biti vsi učenci le v svojih razredih in podobno. Bolj razlaga, bolj prestrašeno in zbegano gleda deklica. »Pa me ti sploh razumeš?« zdaj že zelo v skrbeh vpraša učiteljica. Deklica skomigne z rameni in učiteljica ji pokaže, naj vendarle za hip sname masko, da ji vidi obraz. Deklico prepozna. Je nova. Prišla je letos. Je Albanka. No, s Kosova. Slovensko ni razumela niti besede. To je resnična zgodba.