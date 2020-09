»Mestna občina Kranj preprosto ne zmore več tako intenzivnega doseljevanja tujih državljanov iz držav nečlanic EU, kot smo mu bili priče v zadnjih letih,« je na sinočnji seji mestnega sveta MO Kranj v imenu svetniške skupine SDS zapisal Branko Grims. Svetniška skupina je na dnevni red to točko predlagala zato, da bi preprečili zlorabe pravic do začasnega in stalnega prebivanja, delovnih dovoljenj in s tem povezanih zlorab socialnega sistema v MO Kranj.

Premalo nadzora »Samo v dveh letih je bilo na območju UE Kranj podeljenih blizu pet tisoč dovoljenj za stalno in začasno bivanje. Ker je očitno, da to presega integracijske in socialne zmožnosti tega dela Gorenjske, prihaja do hudih težav, konfliktov in nezadovoljstva v javnosti. To že samo po sebi narekuje spremembo politik,« je dejal Grims. »Vse to plačujemo davkoplačevalci, kakovost življenja pa je nižja, kot bi bila, če pri legalnih migracijah tujcev, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU, ne bi prihajalo do očitnih masovnih zlorab.« Posameznik iz nečlanice EU za daljše obdobje lahko v Slovenijo pride na osnovi mnenja zavoda za zaposlovanje, češ da bo opravljal deficitarni poklic. Pridobi delovno dovoljenje, ki je, kot opisuje Grims, osnova za dovoljenje za daljše začasno ali kar stalno bivanje v državi. »Po preteku roka za združitev pripelje v Slovenijo vso družino, sam pa odide na začasno delo v Avstrijo ali Nemčijo. Družina pa izkorišča vse socialne pravice, kar plačujemo slovenski davkoplačevalci,« opisuje. Mnogi družinski člani se prav tako odpravljajo na delo v tujino in v Sloveniji živijo zgolj navidezno, da lahko črpajo vse možne pravice. Pri tem gre po njegovih besedah za množične zlorabe, ki jih nihče ne preverja. »Očitno je, da v opisanem sistemu ni ustrezno poskrbljeno za nadzor,« opozarja.