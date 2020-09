Od Dončićeve mame do Rogliča

Na slovenski različici spletne enciklopedije Wikipedije se najde marsikaj. Med drugim lahko na obsežni strani o Mirjam Poterbin, znani kot mami košarkarja Luke Donćića, izvemo, da je poleg frizerske obiskovala še tri druge srednje šole. O Primožu Rogliču, ki je v vrhu svetovnega kolesarstva, na precej bolj skromni strani piše, da je bil včasih smučarski skakalec. O našem časopisu lahko preberemo, da je »Nedeljc« najbolje prodajan tednik v Sloveniji, kar drži. Imena navedenih urednikov in novinarjev pa v času priprave tega članka niso bila več aktualna. Kdo se torej odloča, kaj in koliko besedila na Wikipediji objaviti, ter preverja, ali so navedeni podatki tudi resnični?