Po 189 dneh bodo s superpokalno tekmo med Cedevito Olimpijo in Krko znova zaživela slovenska košarkarska igrišča. 11. marca so v 3. krogu lige za prvaka zadnjo pred prekinitvijo in kasneje odpovedjo državnega prvenstva na Polzeli odigrali Hopsi in Primorska. Tako Ljubljančani kot Novomeščani so ob zmagi v boju za prvo lovoriko kot glavno željo izpostavili upanje, da bi se sezona izpeljala brez prekinitev in kar se da hitro tudi s polnimi tribunami. Tokrat bodo v Kranju zaradi skromne kapacitete Športne dvorane Planina lahko prisotni zgolj posebni povabljenci Košarkarske zveze Slovenije in predstavniki sedme sile.

Jasne ideje Golemca Favorit na današnjem obračunu je jasen. Olimpija s preudarno sestavo moštva in točno razdeljenimi vlogami v njej, kar je plod jasnih idej trenerja Jurice Golemca, v letošnji sezoni cilja visoko. Ljubljančani kažejo zobe že v pripravljalnem obdobju, v katerem so med drugim dvakrat ugnali evroligaški Bayern. Res je, da so Bavarci priprave začeli nekoliko kasneje od zmajev, a sta to zagotovo skalpa, ki sta kapetanu Jaki Blažiču in ostalim igralcem dvignila samozavest. Zaradi omejenega števila tujih košarkarjev bo moral Golemac enega od peterice pustiti na tribuni. Po vsej verjetnosti bo to avstralski center Mangok Mathiang. »S superpokalno tekmo začenjamo novo tekmovalno sezono. Zagotovo ne mi ne Krka nismo v optimalni formi, a bomo kljub temu za zmago dali vse od sebe, saj gre za lovoriko. Krka ima dobro moštvo, sestavljeno iz mešanice izkušenih in nadarjenih košarkarjev. Igrali bomo, kot da je pred nami zadnja tekma sezone, manjka pa nam še nekaj časa in treningov, da bomo pripravljeni tako, kot si želim. Zagotovo pa vsi skupaj že komaj čakamo, da se sezona začne,« je misli strnil Jurica Golemac, ki je kot trener Primorske osvojil zadnji dve superpokalni lovoriki.

Pozitivne predstave Krke Nekoliko več težav je imela pri sestavi moštva Krka, ki sprva sploh ni bila predvidena kot nasprotnik Olimpije v superpokalu, a je sprejela naknadno povabilo KZS zaradi kadrovskih in finančnih težav Primorske. Novomeščanom jo je zagodel Jairus Lyles, ki je bil predviden za nosilca igre. Američan se namreč zaradi situacije s koronavirusom ni odločil za prihod v Slovenijo, vodstvo dolenjskega kluba pa ga je nato nadomestilo z Rokom Stipčevićem. Pozno je Anzulović dobil tudi okrepitvi pod obročema, saj sta Milan Milovanović in Vasilije Vučetić v Novo mesto prišla šele na zadnji dan avgusta. Ne glede na vse pa Krka v pripravljalnem obdobju kaže pozitivne predstave, saj jo je na kolena do zdaj spravil le Nymburk, medtem ko je v zadnjih dneh ugnala letos močno Igokeo in nemškega prvoligaša Mitteldeutscher. »Priznamo, da nas je naknadno povabilo na superpokalni obračun nekoliko presenetilo, a smo ga z veseljem sprejeli in bi se za to radi zahvalili košarkarski zvezi. Priprave potekajo po načrtu. Potrebovali bomo še nekaj časa, da bomo prikazovali takšne igre, kot si jih želim. Olimpija bo za nas pomemben preizkus. Cilj je, da poskušamo celo tekmo ali čim dlje kljubovati močnemu nasprotniku,« pravi trener Krke Vladimir Anzulović.