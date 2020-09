Mayflower bi moral na pot prek Atlantskega oceana kreniti ta mesec, vendar je bila organizacija Pro Mare, ki je zasnovalo trimaran, zaradi pandemije koronavirusa prisiljena plovbo prestaviti. Nov datum je sedaj postavljen za april prihodnje leto, v tem času pa bo Mayweather opravil več testnih plovb.

Plovilo bo sicer na poti čez Atlantik zbiralo številne podatke v povezavi z oceanom in življenjem v njem, merilo pa bo tudi onesnaženost ocena s plastiko. Poveljeval mu bo robot, čigar umetno inteligenco so zasnovali pri IBM, ubralo pa bo identično pot, kot jo je leta 1620 ubrala posadka prvotne ladje Mayflower. Ta je za prečkanje Atlantika tedaj potrebovala več kot dva meseca, medtem ko bo istoimenski trimaran za to rabil vsega dva tedna.

Sodobna različica Mayflowerja je za razliko od svoje lesene predhodnice zgrajena iz aluminijevih zmesi, namesto vetra pa se zanaša na baterije, ki se bodo polnile s pomočjo sončnih celic. V primeru slabega vremena bo te polnil dizelski generator, po poročanju BBC pa bo trimaran lahko dosegel hitrost do deset vozlov. »Plovilo bo samo zaznavalo morebitne grožnje, na podlagi tega sprejemalo odločitve in spreminjalo načrt plovbe. Avtonomni Mayflower ima več skupnega s sodobnimi bankami kot pa z istoimensko ladjo iz 17. stoletja,« je dejal izvršni direktor za tehnologijo pri IBM Andy Stanford-Clark.

Plovbo 15-metrskega avtonomnega trimaran, ki je med drugim opremljen z radarjem, lidarjem, kamerami in GPS antenami, je mogoče spremljati tudi preko spleta.