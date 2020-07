Policijske sile so na območje vdrle zgodaj zjutraj in podrle zasilna bivališča protestnikov na pločnikih in v parku, ki so zrasla nekaj dni po izbruhu vseameriških protestov proti policiji, potem ko je eden od policistov v Minneapolisu 25. maja med aretacijo zadušil temnopoltega osumljenca Georgea Floyda. Med akcijo je policija aretirala 32 ljudi, ki niso hoteli zapustiti območja.

Večina protestnikov je sama odšla, saj so jih policisti zgodaj zjutraj dobesedno vrgli iz postelj in prestrašili z zvočnimi in dimnimi granatami ter drugim hrupom. Policisti so potem odstranili zasilne ograje in barikade okoli območja, lastniki trgovin in stanovalci pa so si oddahnili. »Podpiramo mirne demonstracije, ampak to, kar se je dogajalo na teh ulicah zadnja dva tedna, je bilo pomanjkanje zakona in surovost, kar je nesprejemljivo,« je izjavila načelnica policije Seattla Carmen Best.