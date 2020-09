Tožilstvo v Istanbulu je skupaj izdalo naloge za aretacijo 132 osumljencev, med njimi je 82 vojakov. Drugi pa so upokojeni pripadniki vojske ali odpuščeni nekdanji vojaki. Doslej so v racijah v 34 turških provincah aretirali 106 ljudi, poroča turška državna tiskovna agencija Anadolu.

Turške oblasti so po spodletelem poskusu državnega udara proti predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, ki se je zgodil julija 2016, izvedle obsežno čistko v vojski, policiji, sodstvu in prosveti. Zaradi domnevnih povezav z v ZDA živečim muslimanskim klerikom Fethullahom Gülenom, ki mu pripisujejo odgovornost za udar, so aretirali več deset tisoč ljudi.

Pretekli petek so aretirali 47 pravnikov, ki so na sodiščih zagovarjali ljudi, domnevno povezane z Gülenom.