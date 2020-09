Država gleda stran, dokler ne dobi računa

Država je družbi Kostak za odvoz in predelavo 8700 ton odpadkov, ki so ostali po požaru v novomeški podružnici celjskega podjetja Ekosistemi, nedavno plačala 1,8 milijona evrov, kolikor bi na primer stal manjši vrtec. Več kot štiri milijone evrov je država lani plačala za odvoz odpadnih gum iz gramoznice v Lovrencu na Dravskem polju, kamor jih je leta odlagalo podjetje Albin Promotion. Lani je ljubljanska občina poskrbela za odvoz skoraj 300 kubičnih metrov odpadkov, ki so se leta nabirali v kompleksu nekdanjega Papir servisa v ljubljanskih Mostah. Okoljski inšpektorat je ministrstvo za okolje že zaprosil za sredstva za odvoz odpadkov z odlagališča ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani, kjer je avtomobile zbirala družba Avtodeponija in kjer je v slabem mesecu že drugič izbruhnil močan požar.