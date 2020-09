Mokrice prehitevajo državo po desni

Družba HESS je s konzorcijem družb Litostroj Power, Končar in Riko podpisala pogodbo za dobavo turbin za hidroelektrarno Mokrice. To je presenetljivo, saj pri HESS še niso pridobili gradbenega dovoljenja za projekt. Zato podpis pogodbe med HESS in konzorcijem z Litostrojem pomeni prehitevanje dogodkov – in države.