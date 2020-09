»V teh negotovih časih, ko je ves svet soočen z novimi izzivi, z optimizmom zremo v prihodnost in novo sezono. Prazni čas, s katerim se je soočila celotna družba, smo doživljali kot čas za premislek, tišino in potrpežljivost. Čeprav se moramo vsi skupaj prilagoditi novim razmeram, je spored zastavljen pogumno in ambiciozno. Poleg domačih ansamblov smo zraven povabili tudi zvezde evropskih in svetovnih odrov,« je pred začetkom nove sezone povedal ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana Staš Ravter.

Vrzeli v železnem repertoarju

O programu sta spregovorila umetniška vodji opere in baleta po pooblastilu ravnatelja Branko Robinšak in Petar Đorčevski. Premierno bodo na ogled štiri opere in dva baleta. Kar zadeva opero, lahko govorimo pretežno o italijanskem repertoarju (Puccini, Bellini, Verdi), s čimer naj bi zapolnili vrzel zvenečih naslovov iz železnega opernega repertoarja. Prva premiera pa je rezervirana na slovensko opero, Samorog skladatelja Pavleta Šivica. Z njo bodo zaznamovali tudi 25. obletnico skladateljeve smrti in 90. obletnico rojstva Gregorja Strniše, ki je za opero ustvaril dramsko predlogo. Ta premiera pa bo šele 12. novembra, kajti v septembru in oktobru svojim abonentom in obiskovalcem vračajo dolg iz repertoarja prejšnje sezone, ki so jo prekinili zaradi koronavirusa. To sta dve premieri: balet Gusar (22. septembra) ter operni diptih Glumači in Cavalleria rusticana skladateljev Ruggiera Leoncavalla in Pietra Mascagnija (8. oktobra).

Prva baletna premiera bo v novi sezoni tako šele januarja, to bo Hačaturjanov Spartak, celovečerni balet v treh dejanjih, ki ga bodo na oder postavili v koprodukciji s Cankarjevim domom. Gre za enega najbolj priljubljenih povojnih baletov iz ruskega repertoarja, ki izpostavlja predvsem vrline moškega dela ansambla. Umetniško vodstvo so zaupali Jiržiju Bubeničku, baletnemu prvaku uglednih evropskih baletnih hiš ter koreografu, ki je denimo za Dortmundski balet postavil dramski balet po filmu Jane Campion Klavir. Z bratom Ottom, scenografom, kostumografom in glasbenikom, sta leta 2016 z ljubljanskim baletnim ansamblom že sodelovala, in sicer pri svetovni premieri Pasternakovega Doktorja Živaga.

Zveneče ime med gosti je tudi armenski dirigent Karen Durgaryan, ki bo poskrbel za glasbeno plat tega baleta. Ta balet je pred 12 leti kot novo produkcijo premierno dirigiral v gledališču Mihajlovski v Sankt Peterburgu, dve leti pozneje pa tudi v Bavarski nacionalni operi.

Proti koncu sezone se na baletnem odru obeta še večer v slogu novoletnih koncertov Dunajske filharmonije; priljubljene melodije avstrijskih skladateljev je koreograf Renato Zanella, ki jih je pred leti ustvaril za tamkajšnji baletni ansambel, zdaj posebej priredil za ljubljanski ansambel.