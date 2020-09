Odpovedali sezono

Iz newyorške Metropolitanske opere, ki sprejme 3800 obiskovalcev, so nedavno sporočili, da zaradi še vedno navzočega koronavirusa odpovedujejo cel program letošnje sezone. Tako so se odločili, ker po mnenju strokovnjakov ni varno izvajati vaj in dogodkov, dokler cepivo ne bo v splošni rabi in dokler stroka ne bo ukinila obveznega nošenja mask in upoštevanja razdalje med ljudmi.