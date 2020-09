Nepazljivost je pri delu lahko usodna

Do konca letošnjega avgusta se je zgodilo že 288 nesreč pri delu in delovnih nesreč – torej tistih, ki se zgodijo okoli doma in za domače potrebe, ter tistih, ki nas doletijo v okviru delovnega razmerja. Večina se je končala z lažjimi poškodbami, 85 je bilo hujših, enajst ljudi pa je umrlo.