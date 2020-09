Video #MiDelamoDogodke, ki so ga danes objavili na YouTubeu, javnost opozarja na kompleksnost glasbene industrije in posledice trenutne nezmožnosti dela. V njem prepoznavni slovenski glasbeniki in glasbenice, koncertni organizatorji ter predstavniki poklicev, povezanih z glasbo, predstavljajo, da za celotno industrijo stoji več poklicev, kot le nekaj glasbenikov, ki jih je mogoče videti na odru. Obenem prikaže, da je s koncerti povezanih 50 različnih panog, od gostinstva do hotelirstva.

Avtorji videa upajo, da bo predstavil nejasnosti glede raznovrstnih poklicev v glasbi in da bo na zamrlo dejavnost opozoril tudi odločevalce. Po podatkih iz videa je glasbena industrija pomemben del slovenskega gospodarstva, ki vsako leto prinaša milijone v državni proračun.

Zaradi trenutnega stanja in z namenom, da bi na svoje težave opozorili pristojne, je nedavno nastala tudi koalicija glasbenega sektorja, v kateri so neodvisni glasbeniki in njihov Sindikat glasbenikov Slovenije, Gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev (GIZ KOS) Slovenije, Industrija srečanj, Slovenski glasbenoinformacijski center, Eventim in predstavniki podpornih skupin, od oblikovalcev luči, tehnikov do tonskih mojstrov in drugih.

Prvi skupni sestanek so imeli sredi avgusta v ljubljanskem studiu Metro, zatem pa so s svojimi težavami seznanili tako Nacionalni inštitut za javno zdravje kot ministrstvi za kulturo in za gospodarstvo. Kot je povedal Mitja Prezelj iz GIZ KOS, bodo v kratkem oblikovali predloge za vlado in ministrstva, za katere upajo, da jih bodo vključili v nov protikoronski paket ukrepov za omilitev posledic epidemije za gospodarstvo.