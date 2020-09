Lewis Hamilton (Mercedes) se je po debaklu v Monzi, ko je dirko končal kot sedmi, na veliki nagradi Toskane znova vrnil na oder za zmagovalce. Še šestič v sezoni mu je pripadla najvišja stopnička in je zdaj le še zmago oddaljen od izenačitve rekordnih 91 zmag legendarnega Michaela Schumacherja. Čeprav dirka v Mugellu ni bila nič manj kaotična od tiste izpred tedna dni, pa je imel Britanec z izjemo slabšega starta stvari bolj ali manj pod nadzorom in ciljno črto najdaljše preizkušnje v letošnji sezoni je prevozil skoraj pet sekund pred moštvenim voznikom Valtterijem Bottasom. Tretji je bil Red Bullov dirkač Alex Albon.

Na progi, ki je bila v preteklih letih rezervirana za motociklistično karavano, je imel znova veliko dela varnostni avto. Ta je na stezo zapeljal kar trikrat, še dvakrat pa je bila dirka prekinjena. Prvič v sedmem krogu, ko se je s proge zaradi nesreče Maxa Verstappna in Pierra Gaslyja umaknil varnostni avto, prepočasno pospeševanje takrat vodilnega Bottasa na ciljno-startni ravnini pa je pripeljalo do množičnega trčenja v ozadju, v katerem so jo najslabše odnesli Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Nicholas Latifi in Carlos Sainz. »Bilo je grozljivo. Vsi pred mano so imeli občutek, da lahko znova začnejo dirkati, a so nato nenadoma začeli zavirati. Ko sem to doumel, je bilo že prepozno,« je dejal Carlos Sainz.

Dirka se je nadaljevala s stoječim startom, ki so ga morali dirkači ponoviti še po nesreči Lancea Strolla (Racing Point) v 44. krogu. A tedaj je na čelu karavane že vozil Hamilton, ki si je po izgubljenem vodstvu v uvodnem krogu to znova privozil v devetem in tam ostal vse do konca. »Zagotovo ena najbolj norih dirk, ki sem jih vozil. Pravzaprav je šlo za tri dirke v eni. Jasno mi je, da mi prvi start ni uspel, drugi je bil že boljši. Tako fizično kot psihično je bil to eden najtežjih dni, kar sem jih doživel,« je priznal Lewis Hamilton, sicer navdušen nad stezo v bližini Firenc.

Na dirki so tisoči nastop v formuli 1 vpisali pri Ferrariju, a njihov jubilej ni imel srečnega epiloga. Charles Leclerc je zasedel osmo mesto, z desetim pa je zadnje točke komaj ujel Sebastian Vettel. »Znova smo bili prepočasni, kaj več težko pristavim. Poskušam si priboriti najboljši možni položaj, a se z dirkalnikom enostavno preveč mučim,« je povedal Charles Leclerc.