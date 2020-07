Z včerajšnjima prostima treningoma pred nedeljsko VN Avstrije je karavana formule 1 le dočakala začetek nove sezone. Vanjo bi morala kreniti že sredi marca v Avstraliji, vendar so dirko v Melbournu tik pred zdajci odpovedali. Organizatorje je v to prisilila okužba zaposlenega s koronavirusom pri moštvu McLaren, zaradi česar je v karanteno odšlo še 14 njegovih sodelavcev. In če so tedaj dirkači soglasno podprli odpoved, pa so zdaj komaj čakali na vrnitev na dirkališča, pa čeprav pandemija še zdaleč ni zajezena.

Carey še vedno upa na vsaj 15 dirk Virus je močno okrnil letošnji koledar, za zdaj je na sporedu le osem dirk na šestih lokacijah, a vodja tekmovanja Chase Carey vseeno zatrjuje, da jih bodo izvedli najmanj petnajst. »V naslednjih tednih bomo skušali še dodatno zapolniti tekmovalni koledar. Če bo le mogoče, bomo objavili spored za celotno drugo polovico sezone. Za kar nekaj preizkušenj že vemo, da bodo uvrščene na koledar, a tega še ne želim javno objaviti, prav tako pa moramo zanje določiti datume. Naš cilj je, da imamo med 15 in 18 dirk, kar je še vedno uresničljivo,« je optimističen Chase Carey. Tako kot v številnih športih, kjer so že prekinili večmesečni premor, bodo morali tudi v formuli 1 upoštevati stroge zdravstvene ukrepe. Uvodni dirki na Red Bull Ringu bosta minili brez gledalcev na tribunah, osebje moštev pa se med seboj ne bo smelo družiti. Poleg tega so se morali vsi v boksih testirati na covid-19, odpovedane so novinarske konference, podelitev trofej najuspešnejšim pa bo najverjetneje potekala kar na ciljni ravnini. Grožnjo, ki jo predstavlja virus, so sicer še posebej resno vzeli pri Ferrariju, saj so svoja dirkača Sebastiana Vettla in Charlesa Leclerca povsem ločili od preostanka ekipe.