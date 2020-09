Električni avtomobil ni od včeraj

Mišljenje, da so električna vozila čudo tehnike in nekaj najbolj modernega in naprednega, je zgrešeno, saj so bila priljubljena in dobro zastopana že na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Je pa res, da je vmes minilo slabih sto let, preden so spet dobila prostor pod soncem.