ID.4 je Volkswagnov prvi popolnoma električni športni terenec, ki bo kupce nagovarjal v najhitreje rastočem segmentu na svetu. Njegova mogočna podoba je združena s tekočimi, organskimi linijami in izrazito aerodinamičnimi lastnostmi. Avto bodo sprva proizvajali in prodajali v Evropi in na Kitajskem, kasneje tudi v ZDA. »ID.4 je električna evolucija v dizajnu. Na neki nov način ima močan in samozavesten učinek. To gre pripisati predvsem aerodinamičnemu oblikovalskemu slogu naše družine ID. Za dizajn se zdi, kot bi ga oblikoval veter. Obenem pa se na značilnih žarometih in svetlobni grafiki, ki ju povezuje, kaže modernost ID.4,« pravi vodja dizajna pri Volkswagnu Klaus Zyciora. Volkswagen bo sicer v okviru svoje strategije »Transform 2025+« do leta 2024 v električno mobilnost investiral 11 milijard evrov. ID.4 je drugi model, ki je izdelan na osnovi nove modularne platforme za električna vozila MEB, ki v notranjosti ponuja izjemno veliko prostora. Baterijski sistem pa omogoča dosege nad 500 kilometrov (po kriterijih WLTP). Novi SUV bo na trg najprej prišel s pogonom na zadnji kolesi, potem pa bo sledil tudi električni štirikolesni pogon.