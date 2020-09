»Libanonci imajo polno podporo EU. Veliko jih še trpi zaradi posledic eksplozije v Bejrutu in zaradi pandemije. Na srečanju z (vršilcem dolžnosti premierja) Mustapho Adibom sem poudaril pomen usklajenih prizadevanj za obnovo, ob podpori odločnih reform,« je na twitterju zapisal Lenarčič.

»Med obnovo Libanona pa moramo dostaviti tudi nujno pomoč vsem, ki so izgubili svoje domove in potrebujejo nujno zdravstveno nego. EU zato krepi svojo pomoč,« je še zapisal komisar.

Denar za obnovo in reforme

Ta sredstva bodo namenjena neposredno obnovi, vendar bo to moralo iti z roko v roki z reformami, saj mednarodna skupnost ni pripravljena podpirati praks, »ki so pripeljale do finančnega zloma in gospodarske krize«, je poudaril evropski komisar.

Do eksplozije je namreč prišlo v času, ko je bil Libanon že v primežu najhujše gospodarske krize v zadnjih desetletjih in ko je že rasla jeza Libanoncev zaradi nedelovanja države, malomarnosti uradnikov in razširjene korupcije med politično elito.

Vlada je po eksploziji odstopila, vendar pa je zavrnila mednarodno preiskavo nesreče. Napovedala je lastno preiskavo, v kateri bi lahko sodelovali tuji strokovnjaki. A verodostojnost takšne preiskave je bila zaradi nezaupanja javnosti v politične elite načeta že na začetku.

Na to je po poročanju AFP Lenarčič opozoril že ob prihodu v Bejrut. »Potrebujemo kredibilno vlado, ki bo uživala zaupanje Libanoncev in ki bo odločena popeljati državo v pravo smer,« je dejal.

»Libanonska politika mora odgovoriti na zahteve ljudi in to pričakuje tudi mednarodna skupnost. Gre za upravljanje države, ne le gospodarske reforme. Mora priti do sprememb v načinu upravljanja te države,« je še dodal evropski komisar iz Slovenije.