Po uničujoči eksploziji, zaradi katere je brez domov ostalo od 200.000 do 300.000 ljudi, so oblasti danes sporočile, da je število mrtvih naraslo na 158, ranjenih pa je okoli 6000 ljudi, med njimi najmanj 120 huje. Po zadnjih podatkih v ruševinah iščejo še 21 ljudi.

Protestniki so se danes zbrali na osrednjem trgu v prestolnici. Glede na posnetke libanonske televizije MTV so odstranjevali barikade pred parlamentom in vzklikali "revolucija". Novinarka MTV je poročala, da so varnostne sile uporabile solzivec, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestniki so sicer krenili na protestni pohod od pristanišča do osrednjega mestnega trga mučenikov. Organizatorji so jih pozvali, naj bodo v znak žalovanja za žrtvami eksplozije oblečeni v črno.

Številni v Libanonu za eksplozijo krivijo malomarnost vlade in politične elite. Aktivisti so k protestom pozivali pod geslom "Pravičnost za žrtve, maščevanje vladi". Mnogi protestniki so nosili slike predsednika Libanona Michela Aouna in predsednika parlamenta Nabiha Berrija na vislicah, poroča dpa.

Na sicer mirnih protestih je ob robu prihajalo do sporov med policijo in protestniki, nekaj protestnikov pa je vdrlo na zunanje ministrstvo in trdilo, da je to sedaj sedež revolucije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Libanonski Rdeči križ je sporočil, da so bili v spopadih s policijo ranjeni najmanj štirje ljudje.

Organizatorji protesta so bile nevladne organizacije in protestniki, ki že od lanskega oktobra na protestih pozivajo k reformam in očitajo libanonskim politikom korupcijo.

Zaradi nedelovanja vlade je poslanec Sami Gemayel, vodja stranke Kataeb, danes sporočil, da vsi trije poslanci njegove stranke odstopajo iz 128-članskega parlamenta. Odstop je objavil tudi poslanec Nadim Gemayel, sin pokojnega bivšega libanonskega predsednika Bashirja Gemayela.

Libanonsko prestolnico je v torek pretresla silovita eksplozija v pristanišču, ki je uničila pol mesta. Eksplozijo naj bi povzročil požar v skladišču z 2750 tonami amonijevega nitrata. Prvi rezultati preiskave pa po navedbah neimenovanih virov kažejo na malomarnost. Libanonski predsednik Michel Aoun je sicer v petek opozoril, da bi bila lahko eksplozija posledica malomarnosti ali raketnega napada.