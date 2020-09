Tritedenski premor je motociklistom elitnega razreda motoGP prišel še kako prav. Še toliko bolj, ker časa za počitek odslej praktično ne bodo imeli več. Njihov tekmovalni urnik bi bil težko bolj zgoščen, saj je med jutrišnjo šesto preizkušnjo v Misanu v San Marinu in zadnjo štirinajsto na Portugalskem le enajst tednov. A večine dirkačev to očitno niti ne moti, ravno nasprotno. »Osebno mi je spored všeč. Zdaj sem preživel dva tedna doma in po prvem sem se že dolgočasil ter pogrešal motocikel. Zagotovo bo zahtevno. Mislim, da še nikoli doslej ni bilo devet dirk v le enajstih tednih, a se tega veselim. Seveda pa bo treba paziti na poškodbe, saj časa za okrevanje ne bo,« razmišlja vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Fabio Quartararo.

Njegove predstave po uvodnih zmagah v Španiji so bile sicer precej manj navdušujoče, a Francoz na vnovičen skok na zmagovalni oder računa prav v San Marinu. Upravičeno, saj je lani tu zaostal le za zmagovalcem in aktualnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom. Ta zaradi poškodbe na prvi dirki še vedno ni nared na vrnitev med motociklistično karavano, posledično pa se v letos že tako nenavadnem prvenstvu presenečena nizajo kot po tekočem traku. Na petih dirkah so navijači videli štiri različne zmagovalce, še dodatnih devet pa si jih je privozilo stopničke.

Kako nepredvidljiva je letošnja sezona, iz dirke v dirko poudarja tudi Andrea Dovizioso, ki je v skupnem seštevku zaostanek za Quartararojem zmanjšal na vsega tri točke. Za Italijana in njegovo moštvo Ducati je Misano domača preizkušnja, na kateri bo za nameček lahko računal tudi na podporo s tribun. Te bodo v luči pandemije koronavirusa razumljivo precej manj polne kot lani, ko je dirkaški konec tedna spremljalo kar 158.000 navijačev. »V prvi polovici prvenstva ni še nihče pokazal konsistentne forme. Lani sem imel tu nekaj težav na tretjem zavoju, na testiranjih pa sem spoznal, da nisem dovolj hiter. Tokrat računam, da bom bolj konkurenčen, a vsaka dirka je zgodba zase,« poudarja Andrea Dovizioso.