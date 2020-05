VN Velike Britanije bi morala biti v Silverstonu od 28. do 30. avgusta. Zdaj pa bo prvič v zgodovini motociklističnega SP, ki je bilo ustanovljeno leta 1949, britanska VN izpadla iz koledarja sezone, so zapisali pri Fimu.

Avstralska dirka pa bi morala biti na dirkališču Phillip Island od 23. do 25. oktobra, a so jo organizatorji prečrtali. Sezona motoGP se je sicer začela 8. marca v Katarju, a zgolj v kategorijah moto2 in moto3. Vse od takrat so dirke za VN zaradi pandemije koronavirusa prestavljene ali odpovedane.