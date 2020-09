Takole so nas ob »dnevu mednarodnega dneva pismenosti« – očitno se jim pri SLS beseda »dnevu« jako dopade in jo uporabljajo kar največkrat – obvestili s sedeža stranke SLS. A to še zdaleč ni vse. Medsosedski odnosi se, kakopak, piše skupaj. Stavek, da SLS organizira dogodek na sedežu SLS, je stilno slab, dovolj bi bilo napisati, da SLS organizira dogodek na sedežu svoje stranke. No, že v prvem stavku prijaznega nepodpisanega vabila se torej ravno na dan pismenosti niso najbolj izkazali. Predvsem kar se tiče zavedanja pomena pismenosti in jezika… O vsebini in o tem, kaj ima pravična razmejitev med Slovenijo in Hrvaško s pismenostjo, pa raje sploh nebi. Hecamo se. Ne bi.

Pa smo bili, kaj pa ste drugega pričakovali, seveda tako žleht, da smo celotno vabilo poslali v roke lektorjem. Česar več kot očitno stranka SLS na sedežu stranke SLS ni naredila.

Takole. »Avtor omenjene knjige dokazuje, da je bila razsodba arbitražnega sodišča do Slovenije izrazito krivična.« Tega ne vemo. Vemo pa, da bi bila kvečjemu krivična za Slovenijo. Osmega septembra prav tako ne obeležujemo mednarodnega dneva pismenosti, pač pa ga zaznamujemo. Težave so tudi pri odstotkih. »Nepismenost ni le problem tretjega sveta.« Drži. In tudi prav je napisano! »Raziskave… so pokazale, da kar 25,8 odstotkov Slovencev nima najosnovnejšega znanja pismenosti. Medtem ko jih visoko stopnjo pismenosti dosega le 5,6 odstotkov.« Če smo res žleht – zna biti, da so med njimi člani SLS. Pravilno je namreč 25,8 odstotka in 5,6 odstotka. Pa tudi tisti »jih« v drugem stavku je povsem odveč. Vedo pa v SLS, da je »treba narediti vse v naši moči, da jezik ohranimo…« No, narediti morajo vse, »kar je v naši moči«, da ga ohranijo.

Če potegnemo pod črto in če smo res zelo, zelo prizanesljivi do SLS, lahko zaključimo, da niti ni bilo tako slabo. Seveda, vsaka slaba stvar je lahko še slabša in mnogo slabše bi bilo, če bi pisanje sporočila o zavedanju pomena pismenosti naložili zdaj državnemu sekretarju na notranjem ministrstvu, sicer pa po potrebi občasnemu simpatizerju SLS Francu Kanglerju. To je pred dnevi objavil na svojem profilu na Twitterju (nismo dali v pregled lektorjem…):

»Če ste že peidobili pismo, pa dajte citirat sodišče v Kopru ne pa tožiljstvo! Sodišče v KP je odločilo: NPU nezakonito prirejalo dokumente, brez odredbe delalo hisne preiskave in tajno sledilo oz fotografiralo, nezakonito poseglo v zasebnost odvetnikov! Mneje SDT je brezprednetno«

Ja, ja, Franc in SLS nas bosta zdaj seveda ozmerjala, da smo svije. Nam pa se zdi njihovo mneje brezprednetno in nas ne bo ganilo niti takrat, ko ga bodo poslali na tožiljstvo. Zmejeno?