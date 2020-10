Maska naša, ki si …

Maska je dandanes obvezen del garderobe. Ko ni nataknjena čez spodnjo polovico obraza, jo lahko urejen moški nosi kot žepni robec v zgornjem delu suknjiča. Za oba spola velja, da ni nič narobe, če je maska nataknjena na roko, tam nekje pri komolcu, in tam nadomešča minimalistično torbico. Ne želimo spodbujati tovrstnega ravnanja z zaščitno opremo, a tako pač je. V trenutku, ko je postalo jasno, da se jih ne bomo znebili še lep čas, so postale modni dodatek, in kot kaže primer s Hrvaške, tudi osnovno orodje nepridipravov.