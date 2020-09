Pandemija covida-19 je najhujšo krizo povzročila v turizmu, kjer je marsikatero podjetje ugasnilo ali vsaj bistveno zmanjšalo poslovanje, so izpostavili v Postojnski jami in dodali, da so tudi sami prisiljeni prilagoditi poslovanje.

»Slikovit je podatek, da bomo že v nekaj tednih imeli več zaposlenih kot obiskovalcev. Stanje žal ni odvisno od nas in naših aktivnosti, pač pa od epidemiološke slike, ki se v svetu in v Evropi spreminja iz dneva v dan. Strah pred potovanji je enostavno premočen, zato turistov, tudi tistih redkih, ki bi še lahko potovali, enostavno ni. Cenovna politika pri tem ne igra nobene vloge,« so prepričani v podjetju.

Kot so nadaljevali, letos zaradi izbruha pandemije skupno beležijo 83-odstotni upad obiska. »Postojnska jama je globalna destinacija, kjer v strukturi obiskovalcev prevladujejo tuji gostje. Lansko leto jih je bilo skoraj 93 odstotkov, Slovencev pa le sedem odstotkov,« so ponazorili.

Izpadli iz ukrepa turističnih bonov

Zaprtje Parka Postojnska jama za 83 dni ob izbruhu epidemije je bilo precendenčno, izpostavljajo. Kot so pojasnili, je bila jama zaprta drugič v svoji več kot dvestoletni zgodovini, prvič pa za tako dolgo obdobje. »Zgovoren je tudi podatek, da je letošnji upad števila obiskovalcev bolj drastičen kot upad leta 1991, ki ga je povzročil razpad nekdanje države in je takrat vodil v stečaj,« so še navedli.

»Odpuščanje do največ 59 zaposlenih je skrajni, a nujen ukrep, če hočemo ohraniti zdravo jedro in intelektualni potencial podjetja,« so izpostavili v družbi. Dodali so, da se srečujejo z zelo rigidno delovnopravno zakonodajo, ko so najbolj izpostavljeni mladi in sposobni, ki praviloma šele vstopajo na trg dela. »Vse zaščitene kategorije delavcev dosledno spoštujemo,« so bili jasni.

Razočarani so, da je družba, katere glavna dejavnost so ogledi naravne in kulturne dediščine Slovenije, izpadla iz ukrepa turističnih bonov. »Za slovenski turizem nasploh bo ključnega pomena, da naslednji paket kriznih ukrepov razširi uporabo turističnih bonov, in jih ne omejuje samo na nastanitve. Zaradi tega namreč prihaja do nesorazmerij, ko imajo pretežne koristi samo določene destinacije, kot so zlasti obala in terme,« so dodali.

Vodstvo Postojnske jame je sicer glede napovedanih odpuščanj v podjetju že opravilo tudi dva sestanka s sindikati, po besedah regijske sekretarke ZSSS Irene Jaklič Valenti pa si sindikati želijo nadaljnjih srečanj. Na teh bi dorekli dodatne kriterije za odpuščanje, med drugim višje odpravnine od z zakonom določenega minimuma.