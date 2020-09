V Cankarjevem domu začenjajo novo sezono pod strogimi higienskimi ukrepi, a z nezmanjšanim številom festivalske in abonmajske ponudbe. Koronadogajanje vzdušja v dvoranah, ki zdaj sprejmejo približno tretjino siceršnjih obiskovalcev, ni pokvarilo, poroča generalna direktorica Uršula Cetinski. »Čisto nekaj drugega je, če se z umetnostjo srečujemo prek spleta ali iz oči v oči. Vsak obiskovalec se zdaj po koncertu ali predstavi čuti dolžan ploskati za tri,« je dodala na včerajšnji razgrnitvi programa.

Ni več delitev

Zlati abonma bo novembra svečano odprl orkester Il Pomo d’Oro, ki bo pod dirigentsko taktirko Maksima Jemeljaničeva zaigral Händlovo opero Orest; ob kontratenoristu Francu Fagioliju bo nastopila tudi Julia Lezhneva. Pomladi bo o samozavesti mlajših glasbenikov pričal nastop Mlade nemške filharmonije pod vodstvom Jonathana Notta, v sklopu redne velikonočne turneje pa se bo v Ljubljani ustavil tudi Mladinski orkester Gustava Mahlerja. Srebrni abonma bo v Gallusovo dvorano in Slovensko filharmonijo med drugim vabil z organističnim nastopom Francoza Thierryja Escaicha in s koncertom italijanske pianistke Beatrice Rana, v goste prihaja tudi eden najbolj cenjenih interpretov mlade generacije poljsko-kanadski pianist Jan Lisiecki. »Orkester Slovenske filharmonije je oblikoval nekoliko drugačno shemo novih abonmajev, tudi Simfonični orkester RTV Slovenija je sprejel izziv in bo pripravil po dva koncerta na mesec,« je dodala vodja programa resne glasbe, opere in baleta Ingrid Gortan, ki je napovedala tudi januarsko veliko koprodukcijo Spartak s SNG Opero in baletom Ljubljana.

»Nove priložnosti tega časa so med drugim, da ni več delitev med velikimi in manj velikimi umetniki,« je načrtovanje programa jazza in glasb sveta očrtal Bogdan Benigar, ki se ni odrekel mednarodnim gostom. Oktobra prihaja namreč v Gallusovo dvorano slovenskemu občinstvu že znan dvojec Birds on a Wire, na novo bo fado preoblekla Lina Raül Refree, december pa bo postregel tudi s klavirskim soočenjem Saša Vollmaierja in Tineta Grgureviča – Bowraina.