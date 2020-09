Nekateri so upali, da se to nikoli ne bo zgodilo, drugi pa so obupali, da se bo to sploh kdaj zgodilo. A se je. Serija Kardashianovi (Keeping up with the Kardashians), ki je v desetletju in pol spremenila pojem resničnostnega šova, iz Kardashianovih pa naredila multimilijonarje in megazvezde, se bo v začetku prihodnjega leta dokončno poslovila.

»S težkim srcem smo kot družina sprejeli odločitev, da se poslovimo od Kardashianovih. Po 14 letih in 20 sezonah, več sto epizodah in številnih spin-offih smo neizmerno hvaležni vsem, ki ste nas vsa ta leta gledali – skozi dobre čase, slabe čase, srečo, solze ter številna razmerja in otroke,« je na instagramu svojim 188 milijonom sledilcev sporočila 39-letna Kim Kardashian ter se zahvalila vsem, ki so jo spremljali, ker brez njih »danes ne bi bila tu«, kjer je. In tu, kjer je, ji res ni slabo. Poročena je z enim najuspešnejših ameriških glasbenikov, raperjem in producentom Kanyejem Westom, s katerim imata štiri otroke, skupaj pa sta vredna več kot milijardo dolarjev. Denarja ji skratka ne manjka, ambicij pa prav tako ne, saj si, potem ko je vsaj v praksi doktorirala iz vplivništva in tega, kako se najbolje prodati, želi doštudirati pravo in se posvetiti reformi kriminalnega prava.

Televizija, moda in politika Milijonarji so zaradi serije in njenih 12 spin-offov postali tudi vsi drugi družinski člani, sestri Kourtney in Khloe, brat Rob, mama Kris in očim Bruce Jenner, ki je vmes spremenil spol, svojo preobrazbo v Caitlyn pa dokumentiral v resničnostni seriji I Am Cait. Še bolje kot Kourtney in Khloe sta slavo monetizirali Kimini polsestri Kendall in Kylie, ki sta se v zadnjih letih prebili med najpomembnejše vplivnice na svetu. Kendall je stopila v svet supermanekenk, Kylie pa je zgradila kozmetični imperij Kylie Cosmetics, s katerim je tako obogatela, da jo je Forbes lani okronal za najmlajšo Američanko, ki je milijarderka postala po lastni zaslugi, čeprav ji je naslov kmalu tudi vzel, ker naj bi družina njeno bogastvo napihnila. Lovke Kardashianovih pa se niso ustavile pri 13 televizijskih šovih, tisočih objavah na družbenih omrežjih in ličilih. Od leta 2007, ko je televizija E! začela predvajati njihov šov, smo dobili še trgovino z oblačili R.I.P. Dash, videoigro Kim Kardashian: Hollywood, linije oblačil Skims, Good American, Kendall + Kylie in Kardashian Kollection ter znanstvenofantastične knjige, kreditno kartico in na stotine novic in analiz, ki so jih tabloidi, kasneje pa tudi resni mediji posvetili najbolj znani ameriški družini. Družini, ki je, čeprav se je vse skupaj začelo z domačim porničem, postala najbolj gledana in klikana reklama za državo, v kateri se uresničujejo sanje.