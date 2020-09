»Namera postaviti spomenik v čast vsem generacijam knapov, ki so v skoraj poltretjem stoletju pod zemljo orali zasavske doline in hribe, ni od včeraj. Idejo sta že nekaj časa snovala nekdanji direktor rudnika Ivan Berger in Karel Vukovič. Zdaj je čas za to. Kip je zamišljen kot spomin na 220 let dolgo tradicijo, ki je zaznamovala te kraje. Vse, kar smo, izhaja iz rudarjenja, označevalo bo tudi prihodnje rodove,« je ob razgrnitvi ideje med drugim poudaril Zoran Poznič.

Včeraj so v delavnici pokazali, kako napreduje nastajanje zasavskega kipa svobode, kot so ga poimenovali nekateri. »Narejena je 8-metrska osnovna konstrukcija kosov starega železja iz RTH, na katero se bo naprej zvarilo. Postopek bo še dolgotrajen. Skupaj naj bi kip na koncu tehtal okoli 16 ton. Po izdelavi konstrukcije sledi še notranja osvetlitev. Nekje novembra načrtujemo betoniranje temelja na mestu, kjer bo kip postavljen, potem pa sledi zmontiranje sončne elektrarne, ki bo napajala lasersko osvetljevanje,« pravi Poznič. Na koncu bo sledila še postavitev in kalibracija laserskega žarka, ki bo svetil čez dolino. Kip bo na mesto, kjer bo stal, prepeljan v enem kosu, dvignila ga bo mogočna mehanska roka in tam mora stati vsaj 200 let.