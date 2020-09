Prenovljeno pokopališče s pravopisno napako

V občini Trbovlje so se lani lotili obnove pokopališča na Gabrskem. Šlo je za projekt, ki je bil precejšen zalogaj, tako da so ga izpeljali v dveh fazah. Letos so obnovo končali, občane pa jezijo pravopisne napake na napisih ob obnovljeni fontani.