Potem ko so beloruski mediji v ponedeljek poročali, da je Kolesnikova izginila po domnevni ugrabitvi, so oblasti danes sporočile, da je opozicijska političarka zapustila državo in da je v Ukrajini. Zgodaj zjutraj je skupaj z Ivanom Kravzovom in Antonom Rodnekovom prečkala mejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Beloruska tiskovna agencija Belta je še poročala, da je skušala Kolesnikova prečkati mejo nezakonito in da so jo pri tem pridržale beloruske oblasti. Kljub temu ji je uspelo zapustiti državo. Njena ekipa zaenkrat tega še ni potrdila.

Kolesniskova je izginila v ponedeljek zjutraj, od takrat pa o njej ni bilo sledu. Pri koordinacijskem svetu so domnevali, da so aktivistko ugrabili, notranje ministrstvo pa je zatrdilo, da je niso aretirali.

V Belorusiji potekajo protesti že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih znova zmagal dosedanji predsednik Aleksander Lukašenko. Lukašenkov režim jih je skušal zatreti s silo. Več tisoč ljudi je bilo zaprtih, številni grobo pretepeni, nekateri tudi ubiti.

Protestniki zahtevajo spremembe in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem mnenju je zmagovalka opozicijska voditeljica, 37-letna Svetlana Tihanovska, ki je zbežala v Litvo.