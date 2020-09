Giuseppe Fanara, 60-letni šef klana cosa nostra, je junija med preiskavo svoje celice v zaporu v Rimu napadel enega od paznikov, mu odgriznil del prsta ter ga pogoltnil, o grozovitem dejanju te dni poročajo italijanski mediji. »Med spopadom mu je Fanara odgriznil del mezinčka desne roke,« so o napadu zapisali v časniku Il Messagero. »Ker jim koščka prsta ni uspelo najti, tožilec predvideva, da ga je pojedel,« so dodali. Mafijski šef, ki v zaporu prestaja dosmrtno zaporno kazen, se je oborožen z metlo spravil še na dodatnih šest paznikov, pri tem pa naj bi »tem svinjam« grozil, da jim bo vsem prerezal vrat.

Mafijca so nemudoma po napadu premestili v strožje varovan zapor na Sardiniji, najverjetneje pa ga bodo preganjali zaradi napada in upiranja aretaciji, še piše časnik. Fanara je sicer v zaporu že devet let, poseben režim, namenjen ravno članom mafije, pa naj bi mu onemogočal vodenje klana izza rešetk. Proti koncu aprila so iz italijanskih zaporov v hišne premestili več mafijskih šefov, po večini starejših in obnemoglih, da bi s tem zmanjšali število zapornikov in zajezili nadaljnje širjenje virusa po zaporih. Odločitev sodnikov je bila deležna precej kritik, saj so se med »nemočnimi«, izpuščenimi domov znašli tudi zloglasni Francesco Bonura iz cose nostre, član ndranghete Vincenzo Iannazzo in član klana casalesi Pasquale Zagaria. Za trojico je v zaporu veljala posebno stroga osamitev, zaradi katere niso imeli stikov z zunanjim svetom, kar se je, ko so prišli nazaj v domačo hišo, zagotovo kaj hitro spremenilo. tak