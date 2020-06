Italijanska policija aretirala več članov mafijske združbe 'Ndrangheta

Italijanska policija je danes sporočila, da so v več delih Italije aretirali 11 ljudi, domnevnih članov mafijske združbe 'Ndrangheta. Njihova aretacija je posledica lanske operacije proti tej združbi, v okviru katere so aretirali okoli 330 ljudi. Tokratne aretacije so med drugim izvedli v Kalabriji na jugu države, ki je dom 'Ndranghete.