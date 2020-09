Hokejske dvorane bodo po šestih mesecih zatišja oživele s tekmovanji na najvišjih ravneh. Najuspešnejša slovenska kluba – Olimpija in Jesenice – se v novo sezono podajata z različnimi ambicijami. Medtem ko gredo močno okrepljeni Ljubljančani s tekmovalnim nabojem po vse lovorike, bodo Jeseničani namenili poudarek uveljavljanju lastnega kadra, ki je na začetku leta pokazal širok potencial. Tako kot ves šport se je tudi hokej na ledu znašel v nemilosti novega virusa, zato je pred vrati negotova sezona z vprašljivim koncem.

Tivolski kolektiv se z veliko vnemo pripravlja na preskok na višjo tekmovalno raven tudi po finančni plati, saj bo letni proračun presegel milijon evrov. Ljubljana želi s prenovljeno dvorano postati prepoznaven hokejski center v regiji, zato je klub za različne selekcije okrepil tudi trenerski kader. Člansko moštvo bo vodil Ivo Jan, ki bo moral brzdati ego vodilnih hokejistov in poskrbeti, da bo Olimpija postala značajsko čvrsta ekipa. Vloga favorita praviloma vedno prinaša dodaten pritisk, igranje proti občutno slabšim nasprotnikom pa je lahko mučno, če ni prave motivacije. Dolga klop prinaša številne privilegije, edina neznanka pred začetkom sezone pa je finski vratar, ki je garderobo omrežil s komunikacijo in sproščenostjo. Ljubljančani so veliko stavili na preboj v celinskem pokalu, a ga je konservativna mednarodna zveza zaradi pandemije odpovedala.

Olimpija je postala zmagovalka koronakrize v slovenskem hokeju, še preden je moštvo odigralo prvo uradno tekmo. Klub je odločen, da samo še enkrat prezimi v alpski ligi in se nato pridruži elitnemu avstrijskemu tekmovanju, ki prinaša več denarja in možnosti za napredovanje. Slovenski prvaki ponujajo večletno ambiciozno zgodbo, s katero so prepričali uveljavljene slovenske hokejiste, da so se vrnili domov. Ker Olimpija v zadnjem desetletju nikdar ni imela toliko reprezentančnega kadra, imajo slovenski prvaki odprto pot do prevlade tako na domačih ledenih ploskvah kot v alpski ligi. Pričakovati je, da Olimpija prav veliko tekem v letošnji sezoni ne bo izgubila, s čimer bi potrdila pripravljenost za vrnitev v močnejšo ligo.

Jesenice stavijo na garaško delo

Jesenice so se že pred koncem minule sezone dogovorile za prestop dveh igralcev iz Olimpije, potem pa se je kadrovanje hitro ustavilo. Gorenjci želijo ohraniti podobo minule zime, ko so s hitrim drsanjem in učinkovitimi predstavami serijsko zmagovali, a je njihov nalet proti vrhu ustavil koronavirus. Moštvo bo stavilo na delovno vzdušje in železarsko trmo, kar ustreza trenerskemu profilu Mitje Šivica. Po osipu igralcev (Brus, Sodja, Korošec, Grahut…) bodo večjo odgovornost prevzeli najobetavnejši hokejisti, ki so ostali v Podmežakli (Tomaževič, Svetina, Urukalo, Šturm…). Jesenice so najšibkejše na branilskih položajih, zato bo za uspešno sezono potrebno veliko garanja na ledu. Vsaka osvojena lovorika bo za nefavorizirane železarje velik uspeh.

Klub si je za prednostno nalogo zadal finančno stabilnost, potem ko so tudi v minuli sezoni zamujale plače. Novi predsednik Peter Bohinec doslej še nima veliko za pokazati, položaj pa je prevzel predvsem zato, da bo odpiral poti do potencialnih sponzorjev. Ker se Olimpiji prihodnje leto obeta selitev v odprto avstrijsko prvenstvo, bodo morale Jesenice resno razmisliti o svoji prihodnosti. V ne preveč atraktivni alpski ligi se jim na dolgi rok brez večnih tekmecev obeta boj za preživetje in nič več.