Nabranih gob načeloma ne podarjamo, kvečjemu cele, da jih je mogoče prepoznati, kar je v primeru, da jih prej očistimo in zrežemo ali celo že vložimo, nemogoče. Zastrupitve z gobami so namreč precej pogoste, zato podarjanje gob pomeni veliko odgovornost, za podarjenega pa tveganje. Večino običajnih gob, kot so jurčki, lisičke, dežniki in podobno, pozna vsak ljubiteljski gobar in jih vsakdo rad vidi na svojem krožniku, obstajajo pa tudi gobe, ki so užitne in okusne, številni pa se jim izogibajo le zaradi videza ali celo imena. Lep primer je črna trobenta, za katero marsikdo misli, da ni užitna. Njeno ljudsko ime je namreč mrtvaška trobenta, kar vzbuja odpor, svoje pa doda njena v vlažnem vremenu črna barva. Najraje raste pod bukvami, hrasti in kostanji, in to v skupinah, tako da jih hitro naberemo za polno košaro. Črne trobente so izjemno okusne in aromatične sveže, pogosto jih tudi sušijo in meljejo za začimbe gobovim, mesnim in drugim jedem. Po kakovosti so primerljive z lisičkami, nekateri jih celo zamenjujejo z užitnimi sivimi lisičkami, ki so jim precej podobne, le trosovnico imajo letvasto, trobente pa gladko. Ko se pred nami znajdejo črne trobente, se torej ne zmrdujmo, temveč iz njih pripravimo kaj slastnega. Enostavno jih popražimo na čebuli oziroma česnu, enako kot lisičke ali jurčke. Če dodamo še riž in vse skupaj zalijemo z vodo, nastane okusna rižota. Včasih kdo stori kapitalno napako in rižoto iz okusnih gob namesto z vodo zalije z juho. Arome so tako seveda močnejše, ampak tista osnova nežna aroma, ki jo prispeva izbrana goba, se povsem izgubi med vsemi drugimi. Mar ni škoda? Zanimiv je gobov praženec, za katerega pripravimo enako testo kot za cesarski praženec, le da ga ne sladkamo, tudi začinimo ga povsem drugače, saj mu namesto cimeta dodamo poper in peteršilj. S takšnim testom debelo zalijemo narezane in s čebulo popražene trobente ter popečemo z obeh strani in natrgamo kakor navaden »šmorn«. Če takšno jed postrežemo s solato, nastane imenitno kosilo. Še enostavneje je na maslu na hitro popražiti narezane trobente, jih zaliti z razžvrkljanimi jajci in primešati malo smetane. Na tak način nastane imenitna obloga za (popečen) kruh ali hrustljavo zapečen krompir iz pečice.

ZAVITEK S SKUTO IN ČRNIMI TROBENTAMI

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 500 g vlečenega testa 800 g črnih trobent 400 g nepasirane skute 2 čebuli 2 stroka česna 1 lonček kisle smetane 4 žlice oljčnega olja morska sol, sveže zmlet poper 2 dl mineralne vode 1 šopek peteršilja

PRIPRAVA

1Gobe očistimo in zrežemo na drobne kose. Čebulo in česen olupimo in ločeno drobno sesekljamo. Peteršilj operemo in sesekljamo. V večjo ponev vlijemo olje in dodamo sesekljano čebulo, pristavimo in popražimo, da čebula postekleni. Tik pred koncem dodamo česen, in ko ta zadiši, takoj primešamo gobe. Pražimo, da vsa tekočina povre. Tik pred koncem gobe začinimo s soljo, peteršiljem in sveže mletim poprom, premešamo in odstavimo.

2Pečico segrejemo na 250 °C. Gazirano mineralno vodo, ki naj bo sveže odprta, rahlo solimo in previdno pomešamo z žličko tako, da v njej ostane čim več mehurčkov. Vsak list vlečenega testa po celi površini pobrizgamo z osoljeno mineralno vodo in oljem. Po eni tretjini testa (ob robu, kjer bomo začeli zvijati) namažemo nekaj kisle smetane in razgrnemo del gob in del skute. Testo zvijemo, ob straneh zavihamo navznoter in zvitek položimo v pekač, obložen s papirjem za peko. Enako pripravimo druge zvitke s preostalimi sestavinami in pri tem pazimo, da se nam količine izidejo.

3Ko so vsi zvitki v pekaču, drug ob drugem, jih poškropimo z malo olja in osoljene mineralne vode. Pekač postavimo v segreto pečico in temperaturo takoj znižamo na 200 °C ter zvitke pečemo približno 30 minut. Rahlo ohlajen, a še vedno topel zavitek narežemo in ponudimo kot samostojno jed, morda s sezonsko solato.

Čas priprave in kuhanja: 45 minut

JUHA IZ SVEŽIH ŠAMPINJONOV

Potrebujemo

250 g

rjavih šampinjonov

2,5 dl

kisle smetane

10 g

moke

1

čebulo

1 strok

česna

1 ščepec

muškatnega oreščka

1 šopek

peteršilja

morsko sol sveže zmlet poper

oljčno olje

Priprava

Šampinjone očistimo in jih 180 g narežemo na rezine. Čebulo in česen olupimo in ločeno nasekljamo. Čebulo posteklenimo na oljčnem olju, na koncu dodamo še česen. Ko zadiši, dodamo šampinjone in jih na hitro popražimo. Ko večina tekočine povre, poprašimo z moko, premešamo in zalijemo z 8 dl vode. Začinimo, premešamo in ko zavre, kuhamo 20 minut. Nato gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom in primešamo smetano. Preostale šampinjone stresemo v juho in kuhamo še dve minuti. Odstavimo, posujemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo.

BANANA SPLIT

Potrebujemo

4

večje zrele banane

4 kepice

vaniljevega sladoleda

4 kepice

čokoladnega sladoleda

4 kepice

jagodnega sladoleda

2,5 dl

smetane za stepanje

1 strok

vanilje

4

kandirane češnje

2 žlici

limonovega soka

60 g

mandljevih lističev

1 dl

čokoladnega preliva

Priprava

Vaniljev strok vzdolžno razpolovimo in sredico izpraskamo v sladko smetano, ki jo trdo stepemo. Banane olupimo in vzdolžno razpolovimo ter razdelimo na krožnike. Takoj jih pokapljamo z limonovim sokom. Med dve polovici banane damo po eno kepico vaniljevega, čokoladnega in jagodnega sladoleda ter vse skupaj pokapljamo s čokoladnim prelivom. Posujemo s praženimi mandljevimi lističi in na vrh nadevamo stepeno sladko smetano (ki jo lahko prelijemo s tankimi curki medu ali pokapamo z ohlajenim čokoladnim likerjem) ter obložimo s kandiranimi češnjami.