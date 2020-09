Še v pogačo daj špinačo!

Špinača je zaradi napake švicarskega fiziologa vse od konca 19. stoletja veljala za najboljši vir železa. Njegovo vsebnost je namreč meril v sto gramih suhe špinače, za katero pa porabimo kilogram sveže, zato je nameril desetkrat višje vsebnosti železa, kot jo ima špinača v resnici. Tako je namesto dejstva, da je v stotih gramih špinače 3,5 miligrama železa, zapisal, da ga je kar 35 miligramov, kar je toliko, kot ga najdemo v rdečem mesu. Ta napaka se je nato širila in veljala za resnično vse do leta 1937, ko je bilo ugotovljeno, da je v špinači približno toliko železa kot v drugih vrstah zelenjave. Iz te napake naj bi nastala tudi risanka o mornarju Popaju. No, v resnici je bilo to s Popajem malce drugače. Elzie Crisler Segar, avtor stripa o Popaju, je slavnega risanega mornarja ustvarjal ravno v času močne kampanje v ZDA, s katero so poskušali prebivalce prepričati o koristnosti uživanja zelenjave in doseči boljše prehranjevalne navade otrok. Pred tem je namreč tam veljalo, da je to hrana za živali, zelenjavo je jedel le malokdo. O špinači je zaslediti podatek, da so jo še leta 1915 v ZDA jedli tako redki, da o tem sploh ni statistike, že leta 1928 pa so jo gojili na skoraj 200 kvadratnih kilometrih njiv. Segar se je že takrat zavedal moči medijev in je svojemu mornarskemu junaku, ki je takrat postajal neverjetno priljubljen, »predpisal« špinačo. Še več, oče Popaja je špinačo leta 1931 celo priporočil v posebnem pismu Popaja mladim bralcem. V njem je med drugim zapisal: »Razlog, da sem tako močan, je špinača, ki sem jo jedel, ko sem bil še otrok.« V stripu o Popaju je bila špinača prvič narisana leta 1932. Takrat je v nekem prizoru celo sam Popaj dejal: »Polna je vitamina A in to je tisto, kar ljudi dela močne in zdrave.« Popaj je torej govoril o vitaminu A, železa pa še omenil ni. Železo in vitamin A gor ali dol, v kuhinji je špinača vsestransko uporabna, sveža ali kuhana. Sveže nabrana ima čvrste, krhke in izrazito zelene liste, ki jih porabimo čim prej, le tako bomo izrabili vse njene hranilne snovi. Špinača je bogata z antioksidanti in poleg drugih vsebuje več vitamina C kot pomaranča, folno kislino, kalij, kalcij, magnezij, železo, jod in druge zdravju koristne snovi. V listnih pecljih pa so žal tudi škodljivi nitrati, zato jih je priporočljivo zavreči ali pa pred pripravo vsaj blanširati. Poleg tega je špinačo dobro pripravljati z mlekom ali mlečnimi izdelki, saj kalcij nevtralizira oksalno kislino, ki v večjih količinah povzroča ledvične kamne. Najprimernejša načina priprave špinače sta kuhanje v pari in dušenje, iz nje pa lahko pripravimo različne narastke, zavitke s skuto, testenine, solate s praženimi gobami, omlete, juhe, pireje, rižote in tako naprej. Imenitna je tradicionalna kombinacija s krompirjevim pirejem in jajcem na oko. Težko se boste uprli tudi strati, enostavni jedi, ki bo nastala po tokratnem receptu.