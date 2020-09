Đoković, ki je bil ob odsotnosti velikih tekmecev Rafaela Nadala in Rogerja Federerja prvi favorit za naslov na odprtem prvenstvu ZDA, je moral drugi turnir za grand slam sezone končati že v osmini finala.

Po 11. igri prvega niza dvoboja s Špancem Pablom Carrenom Busto je nehote s teniško žogico zadel v vrat linijsko sodnico. Čeprav ni namerno ciljal stranske sodnice, ki je, ko jo je udarila žogica, za trenutek padla po tleh in ni mogla več soditi, so sodniki na igrišču izrekli Đokoviću najstrožjo kazen in ga izločili s turnirja.

Đoković se je nesrečni sodnici takoj opravičil za dejanje, kasneje pa je poslal še pisno opravičilo tudi organizatorjem turnirja.

Kaznovan je bil po pravilih, ki sodnikom dajejo pravico, da izločijo igralca, če ugotovijo, da je »žogico na igrišču udaril namerno ali nepremišljeno oziroma malomarno z neupoštevanjem posledic«.

Zaradi incidenta je Srb ostal brez denarnih nagrad na tem turnirju, prav tako pa mu bodo odpisali vse priborjene točke za lestvico ATP.