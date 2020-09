Thiem je po diskvalifikaciji Novaka Đokovića najvišjepostavljeni igralec v žrebu. V osmini finala je v treh nizih odpravil mladega Kanadčana Felixa Auger-Aliassima s 3:0 v nizih. Izenačen je bil le prvi niz, ki ga je Avstrijec dobil v podaljšani igri s 7:4. V nadaljevanju dvoboja 20-letni Kanadčan ni bil enakovreden tekmec; v tretjem nizu je Auger-Aliassime dobil le šest točk.

»Vedel sem, da igram proti bodočemu zvezdniku svetovnega tenisa, zato sem bil kar malce živčen pred dvobojem. Po prvem nizu sem se sprostil in prišel do zmage,« je povedal Thiem, ki se bo v četrtfinalu srečal z Alexom de Minaurjem iz Avstralije. Ta je v osmini finala izločil Kanadčana Vašeka Pospišila s 7:6, 6:3 in 6:2.

Poleg drugega nosilca sta med osmerico najboljših še dva visoko postavljena igralca, peti nosilec Nemec Alexander Zverev in tretjerangirani Danil Medvedjev, lanski finalist US Opna. Rus je bil v osmini finala nadvse prepričljiv; domačinu Francesu Tiafoeju je prepustil vsega pet iger.

»Srečo sem imel, da sem hitro prišel do odvzema servisa. Nato sem igral res fantastično in opravil svoje delo. Na grand slamih je vedno dobro, da nisi predolgo na igrišču, saj imaš tako več časa za pripravo in regeneracijo do naslednjega tekmeca,« je povedal Medvedjev, ki se bo za mesto v polfinalu pomeril z rojakom Andrejem Rubljevom.

Osemintridesetletna Serena Williams je znova potrebovala tri nize za zmago. Grkinjo Mario Sakkari je premagala s 6:3 v tretjem nizu, a to šele potem, ko je slednja v odločilnem nizu zapravila vodstvo z 2:0. Za Williamsovo, ki je proti Grkinji izgubila pred 13 dnevi na pripravljalnem turnirju pred OP ZDA, je bil to že sedmi dvoboj od zadnjih devetih, ki je trajal tri nize.

»Očitno sem dobro fizično pripravljena, kar je na tako dolgih turnirjih zelo pomembno. Pa ne samo to, dobra sem tudi v psihološkem smislu, kar je verjetno še bolj ključno za končni uspeh,« je dejala zmagovalka.

Američanka, ki se že tri leta neuspešno poteguje za 24. naslov na grand slamih, s čimer bi se izenačila z rekorderko Margaret Court, se bo v četrtfinalu srečala s prvo senzacijo tega turnirja, 32-letno Cvetano Pironkovo, za katero je to prvi turnir po treh letih in rojstvu sina Aleksandra.

Pironkova, ki sploh ni uvrščena na lestvico WTA, njen zadnji turnir pa je bil Wimbledon 2017, je po trdem boju premagala Francozinjo Alize Cornet. Po zmagi in največjem uspehu na US Opnu je bila zelo čustvena. »Vem, da je moj sin gledal dvoboj in da je zelo ponosen na svojo mamo,« je Bolgarka dejala v solzah.

Pironkova je največji uspeh na grand slamih dosegla leta 2010, ko je v Wimbledonu nastopila v polfinalu, tisto leto pa je zabeležila tudi najvišjo uvrstitev na lestvici WTA - 31. mesto.