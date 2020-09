Diskvalifikacija Novaka Đokovića z OP ZDA v tenisu je razdelila teniški svet. Mnogi menijo, da je bil najboljši igralec na svetu izključen prestrogo, saj je z žogico nenamerno zadel linijsko sodnico. Zagovorniki Đokovića in (pre)strogih pravil pravijo, da Srb žogice ni udaril močno ter da bi moral pred diskvalifikacijo prejeti opozorilo. Primer Novaka Đokovića teniški svet primerja z Aljažem Bedenetom na turnirju Cincinnati Masters. Ljubljančan je tik pred začetkom OP ZDA na enem od dvobojev iz jeze udaril žogico, ki se je odbila v snemalca, ni pa ga zadela neposredno kot v Đokovićevem primeru. Ker je snemalec takoj pokazal, da je z njim vse v najlepšem redu, jo je Bedene odnesel z opozorilom.

»Po mojem mnenju in znanju ni dileme. Đoković bi moral biti pred diskvalifikacijo opozorjen,« meni Leon Smith, kapetan reprezentance Velike Britanije v Davisovem pokalu. Dolgoletni najboljši britanski teniški igralec Tim Henman odgovarja: »Ni dvoma, da Novak Đoković ni namerno zadel sodnice. To ne pomeni, da ni odgovoren za svoje dejanje. Njegovo obnašanje pred incidentom je nakazovalo, da je bil poln frustracij, zato menim, da je odločitev o diskvalifikaciji pravilna.« Henman dobro ve, kako se počuti 33-letni Srb, saj je bil tudi sam diskvalificiran z domačega turnirja v Wimbledonu, potem ko je pred 25 leti zaradi frustracij z žogico močno zadel pobiralko žogic.

Srb brez točk in denarja

Po dejanju se Novak Đoković ni udeležil tiskovne konference, se je pa kmalu oglasil na instagramu, kjer ima več kot sedem milijonov sledilcev. »Takoj sem preveril, kako se počutil linijska sodnica. Ko sem slišal, da je z njo vse v redu, sem se malce pomiril. Žal mi je, da sem ji povzročil takšen stres. Tega nisem storil namerno, bilo pa je narobe,« se je pokesal Novak Đoković ter zapisal, da si želi negativno izkušnjo spremeniti v življenjsko lekcijo, s katero bo nadaljeval rast in razvoj tudi onkraj športnih meja. »Hvaležen sem svoji ekipi in družini ter vsem, ki me podpirajo,« je še dodal ter se iz New Yorka nemudoma odpravil v Evropo, kjer se že bliža tretji največji turnir največje četverice, Roland Garros v Parizu. Ameriška teniška zveza je danes sporočila, da bo Srb izgubil vse priborjene newyorške točke za svetovno lestvico, prav tako pa ne bo prejel nobenih denarnih nagrad.

Številni mediji so se ob Đokovićevi diskvalifikaciji spomnili turneje Alpe Adria, ki je v Beogradu in Zadru potekala pred polnimi tribunami. Pripisali so vsa skupna slavja igralcev v Srbiji in na Hrvaškem ter kot račun izpostavili številne okužene s covidom-19 med igralci, trenerji in gledalci. Đoković je bil v zadnjih tednih večkrat omenjen tudi kot z Vaskom Pospišilom soustanovitelj novega teniškega združenja, ki naj bi združevalo najboljše svetovne teniške igralce in igralke. Podprli so ga številni igralci, medtem ko sta Roger Federer in Rafael Nadal nasprotovala novemu združenju. Svojo odločitev sta utemeljila s tem, da se morajo igralci v težkih časih združevati, ne razhajati.