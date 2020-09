Aleš Svenšek, star 31 let, doma iz Miklavža na Dravskem polju, je že večkrat dokazal svoj talent za kriminal. Kljub mladosti je ogoljufal že veliko ljudi, doslej je najbolj ožel družino s hrvaškega otoka Vir, ki mu je lahkoverno izročila skoraj pol milijona evrov. V preteklosti je moral odslužiti več kot štiriletno zaporno kazen. Takoj ko se je vrnil na prostost, je nadaljeval svoje goljufivo početje.

Prejšnji teden so mu na prste stopili mariborski kriminalisti, ga pridržali, nakar ga je preiskovalni sodnik poslal v pripor. S kaznivimi dejanji naj bi si pridobil skupno 88.067 evrov koristi.

»Kot oteževalno okoliščino je treba omeniti dejstvo, da je storilec izkoriščal stisko in težak položaj ljudi, v katerem so se znašli,« je sporočil Miran Šadl s Policijske uprave Maribor. Kriminalisti so Miklavžana utemeljeno osumili treh kaznivih dejanj goljufije, dveh kaznivih dejanj ponarejanja listin in še kaznivega dejanja poslovne goljufije.

To pa še ni vse. Oškodovanim osebam iz Slovenije naj bi se pretvarjal, da zmore pridobiti nepovratna sredstva državnega sklada. S ponarejeno dokumentacijo jih je zavedel, da so mu izročili večje vsote denarja, ki ga – kljub večkratnim pozivom oškodovancev – kakopak ni nikdar vrnil, temveč je neprestano lažno zatrjeval, da jim bo pridobil nepovratna sredstva. Da bi bila mera polna, naj bi Svenšek nedavno ogoljufal še nekoga, ki mu je posodil večjo vsoto denarja. Posojila seveda ni vrnil.

Zemljišča, avtomobili…

Leta 2012, ko so mu v Mariboru sodili zaradi njegove doslej najdonosnejše goljufije, je imel Svenšek šele 23 let, v njegovi kazenski evidenci pa sta bili že dve pravnomočni obsodbi zaradi goljufije in povzročitve lažje telesne poškodbe. V času, ko mu še ni potekla preizkusna doba pravnomočno dosojene pogojne zaporne kazni, je sklenil ožeti hrvaško družino. Na otoku Vir je ponudil Stjepanu D. zelo donosen posel, in sicer naj bi imel možnost poceni kupiti zemljišče v Sloveniji. Bil je tako prepričljiv, da mu je Stjepan še istega dne izročil 85.000 evrov gotovine, nato je Svenšek od njega z raznimi pretvezami izprosil še številna dodatna izplačila. Oškodovanec mu je vselej plačal, prepričan, da bodo tisto zemljišče pozneje prodali za kar 2,2 milijona evrov. Ko je Stjepan po rutinski operaciji padel v komo in 31. oktobra 2011 umrl, je Svenšku pokojnikov sin izročil še dodatnih 77.000 evrov.

Na sodišču goljuf ni priznal krivde, ampak se je izgovarjal, da je bila v ozadju posla neka hudodelska združba, on pa je bil zgolj posrednik. Sodišče ni podvomilo o Svenškovi krivdi, obsodilo ga je na štiri leta in štiri mesece zapora ter še ukazalo, da mora oškodovancem vrniti skupno več kot 430.000 evrov. Nekemu drugemu oškodovancu je moral vrniti 4000 evrov are pri kupoprodaji traktorja, še enemu pa 6000 evrov kupnine, ki jih ni izplačal ob nakupu avta. Še enega je olajšal za kar 61.550 evrov. Ta denar je v več zneskih zmamil od njega s pretvezo, da mu bo po ugodni ceni dobavil luksuznega BMW X-6. Svenšek je posel zavlačeval več kot leto dni, potrpežljivi kupec pa je mu vmes vplačal celo nakup VW golfa in mu celo še posodil 600 evrov.