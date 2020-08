Sebastien Abramov (pred tem Sebastjan Colarič) je z namenom, da bi si pridobil veliko premoženjsko korist, ogoljufal Nado Veber, mamo nekdanjega dekleta Sare, ki jo je marca 2015 ustrelil s puško v domači dnevni sobi v Pernovem pri Žalcu. Nekaj mesecev pred hčerino smrtjo jo je namreč prepričal, da nujno potrebuje denar za nakup avtomobila, ki da bi ga nato po nekaj tisočakov višji ceni preprodal. Zanj je zato Vebrova pri banki Unikredit najela kredit v višini 17.000 evrov. Ker je šlo nekaj denarja za poplačilo odprtih dolgov, je Abramovu izročila 11.300 evrov, k temu pa dodala še pet tisočakov privarčevanega denarja. Skupaj mu je torej izročila 16.300 evrov. Abramov naj bi ji denar vračal vsak mesec, po obrokih. A vrnil ji je zgolj tisočaka v štirih obrokih, potem pa nič več, zato ji je ostal dolžan 15.300 evrov, je včeraj v sodbi izpostavila žalska okrajna sodnica Lidia Kralj.

Slednje Abramovu ni uspelo prepričati s svojimi »argumenti«, češ da je bil denar najet za vračilo Sarine štipendije podjetju Unior Zreče. Ker tam zanjo takrat niso imeli prostega delovnega mesta, se je Sara zaposlila v URI Soča. A v Uniorju od svoje nekdanje štipendistke nikoli niso terjali vračila denarja, še več, v URI Soča je delala z njihovim soglasjem. »Prav tako je nesporno, da si je Vebrova tudi po smrti hčerke prizadevala, da bi ji Abramov denar vrnil, o čemer pričajo številna elektronska sporočila in pismo, ki mu ga je poslala leta 2017. Res pa je ovadbo podala šele leta 2018, kar še dodatno priča, da je Abramovu sprva verjela, da je ne bo prevaral. Skratka, ni dvoma, da je bil kredit najet za Abramova, ki je Vebrovo tudi spremljal na banko v Ljubljano. Zanimivo pa je tudi, da je bančna uslužbenka vse v zvezi z najemom kredita pošiljala po elektronski pošti v vednost Abramovu, čeprav je šlo za najetje kredita fizične osebe in bi morala varovati občutljive osebne podatke,« je v obrazložitvi sodbe poudarila sodnica Kraljeva.

Abramov predčasno zapustil sodišče

A Abramov je ni več slišal, saj je že kmalu po tem, ko je začela brati sodbo in jasno povedala, da je kriv, vstal in sodišče zapustil z besedami, da tega ne more več poslušati. Zato sta pravosodna policista obtoženega, ki je zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo z odrezano roko Julije Adlešič, od 7. marca lani v priporu, odpeljala nazaj v Ljubljano. Je pa sodnica Abramova prav zaradi tega, ker je v priporu, oprostila plačila stroškov sojenja, oškodovanko Nado Veber pa napotila na pravdo. Da je s sodbo zadovoljen in da se ne bo pritožil, saj je sodišče skoraj v celoti sledilo njegovim navedbam, je ob odhodu s sodišča dejal tožilec Marko Borovnik. Nasprotno, da je sodba neutemeljena in sodišču ni uspelo dokazati krivde, pa je prepričan zagovornik Abramova Mitja Pavčič. Kot je dejal v zaključni besedi, se vsem vpletenim že več let dogaja nočna mora, priče so krivo izpovedovale, Abramov pa je v medijih prikazan kot največji kriminalec, psihopat in pošast. Sodba torej še ni pravnomočna in jo bo presojalo tudi višje sodišče.